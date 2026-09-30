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"Grazie per la sua presenza", Mattarella incontra i familiari delle vittime della strage di Linate – Il video

30 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto di Linate per prendere parte alla cerimonia di commemorazione delle 118 vittime dell'incidente aereo dell’8 ottobre 2001. All'evento hanno presenziato i familiari delle persone che persero la vita e l’unico superstite della tragedia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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