"Grazie per la sua presenza", Mattarella incontra i familiari delle vittime della strage di Linate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto di Linate per prendere parte alla cerimonia di commemorazione delle 118 vittime dell'incidente aereo dell’8 ottobre 2001. All'evento hanno presenziato i familiari delle persone che persero la vita e l’unico superstite della tragedia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev