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Macron su ritorno Regno Unito in Ue: Sarebbe una buona decisione – Il video

30 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 30 settembre 2026 "Penso che sia un'ottima notizia sia per il suo Paese sia per gli europei. E penso che i britannici siano sempre stati utili per aiutarci a semplificare le cose, partner esigenti con i quali peraltro le relazioni bilaterali proseguono su temi come la difesa, la sicurezza, l'immigrazione e molte questioni strategiche". Lo ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta con Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo. Courtesy: Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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