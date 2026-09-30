Macron su ritorno Regno Unito in Ue: Sarebbe una buona decisione – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 30 settembre 2026 "Penso che sia un'ottima notizia sia per il suo Paese sia per gli europei. E penso che i britannici siano sempre stati utili per aiutarci a semplificare le cose, partner esigenti con i quali peraltro le relazioni bilaterali proseguono su temi come la difesa, la sicurezza, l'immigrazione e molte questioni strategiche". Lo ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta con Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo. Courtesy: Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev