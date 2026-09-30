Mattarella a Linate, l'abbraccio con i parenti delle vittime dell'incidente aereo del 2001 – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 30 settembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto di Linate dove ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell’incidente aereo che si verificò l’8 ottobre 2001 e nel quale persero la vita 118 persone tra passeggeri, equipaggio e personale di terra. Alla cerimonia erano presenti i familiari delle vittime e l’unico superstite di quell’incidente. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev