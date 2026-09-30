Ultimi giorni d’estate, poi l’autunno arriva davvero: previsti pioggia e crollo delle temperature

Primi giorni del mese ancora soleggiati e con temperature sopra la media del periodo grazie all'alta pressione. Poi, secondo Meteo Giuliacci, due ondate di pioggia e un deciso calo delle temperature, con massime sotto i 25 gradi entro metà ottobre

Ottobre dovrebbe aprirsi ancora all’insegna del bel tempo: l’anticiclone che nei giorni scorsi stazionava sull’Europa dell’Est si sta spostando verso l’Italia e, secondo Meteo Giuliacci e iLMeteo.it, porterà giornate in gran parte stabili e calde su quasi tutto il Paese. Ma per poco.

Primo giorno di ottobre: ancora caldo

Il 1° ottobre al Sud il cielo sarà sereno o con poche nuvole. Al Nord invece le nubi aumenteranno e sulle Alpi piemontesi potrà cadere qualche pioggia; qualche nuvola passerà anche su Toscana e Umbria. Le temperature massime arriveranno fino a 28 gradi, con punte locali vicine ai 30 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria, Campania e Sardegna.

I primi segnali di cambiamento nel fine settimana

Venerdì 2 ottobre si vedranno i primi segnali di cambiamento: nuvole fitte a Nord-ovest e lungo l’arco alpino. Al Centro e al Sud, invece, il tempo resterà per lo più bello e mite, con qualche nuvola in più solo sulle regioni tirreniche.

Sabato 3 ottobre il cielo sarà ancora coperto soprattutto a Nord-ovest, mentre il Nord-est e il Sud potranno godere di molto sole e temperature ancora sopra la media del periodo.

Dal 6 ottobre il cambio di stagione

La vera svolta dovrebbe arrivare intorno al 6 ottobre, quando un ciclone proveniente dalla Spagna dovrebbe muoversi verso l’Italia portando con sé aria fresca e maltempo dall’Atlantico. Il caldo fuori stagione dei giorni precedenti verrebbe così spazzato via, lasciando spazio a una fase decisamente più autunnale, con tempo più variabile su tutto il Paese.

Addio al caldo

Insieme al maltempo, la novità più evidente riguarderà le temperature. Se all’inizio le massime resteranno sui 27-28 gradi nelle principali città, con l’arrivo dell’aria fresca potrebbero scendere in modo netto, fino a restare ovunque sotto i 25 gradi entro metà ottobre.