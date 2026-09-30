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Migranti, Piantedosi: Nel 2026 oltre 6.500 rimpatri forzati e volontari assistiti – Il video

30 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2026 “Significativo il dato sui rimpatri la cui efficacia ha di per sé un effetto dissuasivo rispetto alle partenze: nell’anno in corso, sono già oltre 6.500 tra rimpatri forzati e volontari assistiti e stiamo procedendo celermente con ritmo crescente. Rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni, non si era mai registrato un numero così elevato di persone rimpatriate, soprattutto tenendo conto della riduzione degli arrivi”. Lo ha detto il ministro dell'Interno al Question Time in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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