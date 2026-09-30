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Relazione Garante minori, Terragni (Agia): Serve una rivoluzione della cura – Il video

30 Settembre 2026 - 19:10 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2026 “Bambini e ragazzi sono stati associati alla parola problema, e forse loro stessi ormai si percepiscono come problema, per se stessi e per il mondo. In parallelo stiamo registrando record di denatalità: se bambini e ragazzi sono un problema, perché dovremmo andare a metterci in questo guaio?”. Così Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha presentato la Relazione al Parlamento 2025. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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