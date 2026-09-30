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Salvini: Grazie alle compagnie petrolifere per stop a rincari, ora attenzione su bollette luce e gas – Il video

30 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 30 settembre 2026 "Ma innanzitutto ringrazio le compagnie petrolifere che, diciamo, dopo calorosi suggerimenti si sono auto-limitate i guadagni e si sono bloccati i prezzi. Conto non solo per un mese, ma per tutto il tempo che sarà necessario, e conto che le stesse attenzioni passino anche alla bolletta della luce e del gas". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa a Cadoneghe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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