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Standing ovation per Mattarella alla cerimonia per 120esimo Cgil alla Scala di Milano – Il video

30 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 30 settembre 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro alla Scala di Milano alla cerimonia in occasione del 120° anniversario di fondazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Cgil. Mattarella ha assistito in platea al racconto della storia del sindacato, affidato alle voci e all’interpretazione delle attrici Lella Costa e Angela Finocchiaro, del cantante Lodo Guenzi e dello scrittore Stefano Massini. Ha fatto seguito l’Intervento del Segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, e il passo a due dei ballerini Mattia Semperboni e Martina Arduino, tratto dal balletto di Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges da Théophile Gautier, Giselle. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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