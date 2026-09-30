Tajani: Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 Abbiamo ricordato Silvio Berlusconi qui al Parlamento europeo con la presidente Roberta Metsola, con il presidente del Partito Popolare Manfred Weber, con tutta la delegazione di Forza Italia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'evento organizzato a Bruxelles per i 90 anni del fondatore di Forza Italia. "Abbiamo ricordato soprattutto Berlusconi l'europeista, ma non soltanto: Berlusconi l'occidentale, perché considerava l'Europa indissolubilmente legata all'America", ha sottolineato Tajani. "Era l'Occidente della libertà, dove la persona è al centro, dove ogni uomo può realizzare i propri sogni e lo Stato è al servizio della persona". Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev