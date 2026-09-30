Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola – Il video

30 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 Abbiamo ricordato Silvio Berlusconi qui al Parlamento europeo con la presidente Roberta Metsola, con il presidente del Partito Popolare Manfred Weber, con tutta la delegazione di Forza Italia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'evento organizzato a Bruxelles per i 90 anni del fondatore di Forza Italia. "Abbiamo ricordato soprattutto Berlusconi l'europeista, ma non soltanto: Berlusconi l'occidentale, perché considerava l'Europa indissolubilmente legata all'America", ha sottolineato Tajani. "Era l'Occidente della libertà, dove la persona è al centro, dove ogni uomo può realizzare i propri sogni e lo Stato è al servizio della persona". Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regeni, Tajani sulla sentenza: «Condannate tre persone, non l’Egitto». Le opposizioni insorgono: «Negazionismo indecente, si dimetta» – Il video

2.

Lega, il congresso si fa il 24 e 25 ottobre. Romeo: «Non ci saremo, avanti col nostro movimento»

3.

Sindaco di Milano, il vertice con Meloni sul candidato: i nomi sul tavolo e il «messaggio» di Sala per il successore

4.

Alessandro Di Battista: «A Cuba i medici mi hanno scoperto un tumore, sono stato operato. Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica»

5.

Regeni, Meloni dopo la condanna dei tre 007 egiziani: «Dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità»