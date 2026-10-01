Giani: "L'immigrazione in Toscana è un fatto strutturale", l'analisi del Rapporto 2026 – Il video

(Agenzia Vista) Toscana, 01 ottobre 2026 "Oggi abbiamo presentato il Rapporto Immigrazione 2026, uno strumento importante per conoscere la realtà della nostra regione e costruire politiche pubbliche basate sui fatti. I dati ci dicono che in Toscana vivono 433.381 cittadini stranieri, l’11,8% della popolazione. Considerando anche cittadini italiani nati all’estero e seconde generazioni, le persone con background migratorio rappresentano circa il 15%. Una presenza strutturale che pone opportunità ma anche questioni concrete da affrontare: scuola, formazione, lavoro, integrazione, servizi, rispetto delle regole e coesione sociale. Il Rapporto evidenzia risultati positivi, un modello toscano, ma anche divari che non dobbiamo nascondere, a partire dagli esiti scolastici e dall’accesso al lavoro. Governare l’immigrazione significa proprio questo: conoscere i fenomeni, affrontarne le criticità e costruire percorsi di integrazione che funzionino nell’interesse dell’intera comunità", così Giani presentanzo il rapporto sulll'immigrazione 2026. Giani – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev