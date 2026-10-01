Piantedosi: Ok togliere benefici economici a famiglie di minori che delinquono – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2026 "Dobbiamo fare di tutto per diffondere nei giovani e nelle loro famiglie il rispetto della legalità e della persona umana, affinché il rifiuto della violenza diventi una scelta autonoma e responsabile. Per vivere nelle nostre comunità e ricevere benefici concessi con risorse pubbliche, bisogna rispettare le regole della convivenza civile, tra cui rientra la piena assunzione di responsabilità per i condotte penalmente rilevanti dei figli minori", lo ha detto il Ministro dell'Interno Piantedosi al Question Time in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev