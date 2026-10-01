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Trump annuncia: Le ultime forze americane stanno lasciando l'Iraq – Il video

01 Ottobre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 01 ottobre 2026 "Quello che volevo annunciare, una cosa di cui sono anche molto orgoglioso oggi, sono lieto di annunciare che le ultime forze americane stanno lasciando l'Iraq. È stato un lungo periodo, caratterizzato da decisioni pessime che ci hanno coinvolto in questo pantano fin dall'inizio; era un pantano". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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