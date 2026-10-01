Volo dirottato a Dubai, Netanyahu incontra il passeggero intervenuto per fermare attentatore – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2026 "Sei un eroe. Meriti una medaglia d'onore globale", lo ha detto il Primo ministro Benjamin Netanyahu incontrando all'aeroporto internazionale Ben-Gurion Yaniv Hayun, il passeggero che ha fatto irruzione nella cabina di pilotaggio sul volo da Dubai a Israele durante il dirottamento del copilota omanita, che aveva colpito il collega con un arma da taglio. Netanyahu – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev