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Chi sono le due vittime italiane dell’incidente di Toledo

02 Novembre 2026 - 09:58 Ettore Ambrosi
ana martina conte grand daniela millan parlanti
Sono Ana Martina Conte Grand, 32 anni, e Daniela Millan Parlanti, 40
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Sono state ufficialmente identificate le due vittime di nazionalità italiana coinvolte nell’incidente ferroviario di Urda, nella provincia di Toledo, in cui sono morte almeno 69 persone. Lo confermano all’Ansa fonti del ministero degli Esteri. Si tratta dell’italo-argentina Ana Martina Conte Grand, 32 anni, originaria di San Juan, che viveva in Andalusia dal 2025. Il fratello che era con lei su uno dei due treni coinvolti nell’incidente è rimasto ferito. La seconda italiana identificata è Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana di Caracas.

Le vittime

L’incidente ferroviario di Urda, in Spagna, ha causato 12 vittime straniere, tra cui quattro americani, una francese e un canadese; lo hanno reso noto le autorità. Le altre vittime straniere sono di nazionalità giapponese, tunisina, portoghese, messicana, ceca e argentina. Secondo un comunicato di esperti medico-legali e della polizia, 66 delle 69 persone che hanno perso la vita nel disastro, avvenuto mercoledì nella provincia di Toledo, sono state identificate.

Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna. Le loro famiglie sono assistite dalle autorità spagnole – che avevano allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo – e dal consolato generale d’Italia a Madrid per conto dell’ambasciata d’Italia in Spagna e della Farnesina.

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I dispersi

Tre persone – due di nazionalità australiana e una di nazionalità giapponese – risultano ancora disperse, secondo la stessa fonte. Si tratta del secondo incidente ferroviario in Spagna quest’anno, dopo quello che a gennaio in Andalusia ha provocato 46 morti, ed è uno dei più gravi del secolo in Europa. L’evento si verifica inoltre nel pieno della campagna elettorale per le elezioni legislative del 29 novembre. Un treno della compagnia nazionale Renfe ha tamponato, sullo stesso binario, un convoglio dell’operatore privato Iryo, rimasto bloccato a causa di un guasto informatico al sistema di segnalamento.

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