Mattarella: La pace è messa in discussione da crisi multiple, simultanee e interdipendenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2026 "La pace, già fortemente posta in discussione, pur salvaguardata nei decenni successivi al dopoguerra, è oggi sadata da crisi multiple, simultanee e interdipendenti, di natura geopolitica, economica, climatica, energetica, tecnologica, che reciprocamente si amplificano". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev