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Frecce Tricolori sorvolano Altare della Patria a Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate – Il video

04 Novembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 Le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’Altare della Patria, a Roma, durante la cerimonia di apertura delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha accompagnato l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Erano presenti le più alte cariche dello Stato e i vertici della Difesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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