Il passaggio delle Frecce Tricolori all'Altare della Patria per la cerimonia del 4 novembre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 Le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’Altare della Patria, a Roma, durante la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lasciando nel cielo di piazza Venezia la scia verde, bianca e rossa. Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha accompagnato l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Milite Ignoto, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici della Difesa. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev