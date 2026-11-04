Lollobrigida: Senato approva Coltiva Italia, più di un miliardo per rafforzare il mondo agricolo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 "Il Senato della Repubblica ha approvato senza nessun voto contrario il Coltiva Italia, una proposta che avevo presentato nel 2025, oltre un miliardo e cento milioni di interventi per rafforzare il mondo agricolo italiano, per renderlo più forte in termini strutturali, per intervenire sulle criticità e per aiutare l'Italia a essere garantita nelle sue produzioni di alta qualità e poterle mettere a disposizione dei suoi cittadini e del mondo". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in un punto stampa al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev