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Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria per la cerimonia del 4 novembre – Il video

04 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, all’Altare della Patria, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Capo dello Stato era accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla cerimonia erano presenti le più alte cariche dello Stato e i vertici della Difesa. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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