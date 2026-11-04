Tajani su Midterm Usa: Siamo alleati leali e strategici degli Stati Uniti a prescindere da tutto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 "Noi rispettiamo sempre comunque la volontà del popolo americano. Gli Stati Uniti sono la più importante grande democrazia del mondo. E con scelta che viene fatta anche quando ci sono dei cambiamenti, deve essere rispettata e per noi non cambia il rapporto con gli Stati Uniti. L'abbiamo sempre detto, l'Italia è un partner strategico degli Stati Uniti d'America". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sede di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev