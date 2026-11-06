Calenda: Trump è un asset di Putin a tutti gli effetti, così la situazione in Ucraina non si sblocca – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Purtroppo non si sblocca, perché qualunque cosa proponga Zelensky, una tregua, una tregua parziale, una tregua energetica, la realtà è che, essendo Trump un asset di Putin a tutti gli effetti, Putin si sente forte e continua la guerra”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina e sulle divisioni dell’Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev