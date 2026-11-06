Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Calenda: Trump è un asset di Putin a tutti gli effetti, così la situazione in Ucraina non si sblocca – Il video

06 Novembre 2026 - 11:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Purtroppo non si sblocca, perché qualunque cosa proponga Zelensky, una tregua, una tregua parziale, una tregua energetica, la realtà è che, essendo Trump un asset di Putin a tutti gli effetti, Putin si sente forte e continua la guerra”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina e sulle divisioni dell’Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vannacci: «Se Meloni non si allea con me rischia la fine di Trump»

2.

Fine vita, il governo impugna la legge del Veneto. Ma il ministro Calderoli vota contro, Salvini diserta

3.

Il nuovo reddito di cittadinanza del M5s

4.

Ucraina, Crosetto rilancia sugli aiuti e sfida la Lega: «Se era giusto prima, perché è ingiusto adesso?»

5.

Cpr, arriva una nuova direttiva. Piantedosi: «Il parere medico non salverà più dal trattenimento»