Casini (Commissione Ue) su podcast 'Fare l'Europa': Comunicazione istituzionale nuova per i giovani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2026 “Siamo molto felici di aver ricevuto questo premio dell’Osservatorio TuttiMedia, perché premia il nostro impegno per una comunicazione istituzionale nuova, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”. Lo ha detto Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, all’Università Luiss di Roma, dove la campagna “Fare l’Europa” è stata premiata durante la XVIII edizione di “Nostalgia di Futuro”, l’appuntamento dell’Osservatorio TuttiMedia sulle trasformazioni dell’informazione e della comunicazione. La campagna, realizzata con l’associazione 20e30 e curata da Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle, comprende una serie di cinque podcast e tre eventi sul territorio, a Torino, Bologna e Lecce. Con i podcast, ha spiegato Casini, “i giovani e le nuove generazioni possono apprendere quanto hanno fatto l’Italia e gli italiani nel passato per costruire l’Unione Europea e la sua integrazione”. Tra i temi trattati ci sono la cooperazione scientifica e spaziale, la nascita della Comunità economica europea, l’Atto Unico Europeo, la scelta europeista di Alcide De Gasperi e la storia di Sofia Corradi, che ha dato vita all’Erasmus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev