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Di Cintio (Acea Ambiente): A Ecomondo per impegno in investimenti per colmare gap impiantistico – Il video

06 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Rimini, 05 novembre 2026 “Quest’anno siamo qui per ribadire il nostro impegno negli investimenti, orientati da un lato a colmare il gap impiantistico che ancora c’è in Italia, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione”. Lo ha detto Gabriele Di Cintio, amministratore delegato di Acea Ambiente, allo stand della società a Ecomondo, la fiera europea della green e circular economy in corso a Rimini e giunta alla 29esima edizione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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