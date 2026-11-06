Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Meloni: "Costa aperto a dibattito su negoziatore Ue, soluzione a Dublino" – Il video

06 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 06 novembre 2026 “Mi ha risposto il Presidente del Consiglio europeo Costa, nella serata di ieri, ha inviato una lettera dicendo che avrebbe trovato lo spazio nel Consiglio europeo informale di Dublino per questa discussione. Lo ringrazio anche perché nella lettera al presidente Costa diceva di comprendere e condividere la necessità di aprire questo dibattito, sull’urgenza di indicare ufficialmente un negoziatore dell’Unione europea al tavolo di pace per la guerra in Ucraina. Penso che abbiamo posto una questione pragmatica sulla quale molti colleghi sono d'accordo e confidiamo che si possa trovare una soluzione”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della sua visita a Eicma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vannacci: «Se Meloni non si allea con me rischia la fine di Trump»

2.

Fine vita, il governo impugna la legge del Veneto. Ma il ministro Calderoli vota contro, Salvini diserta

3.

Il nuovo reddito di cittadinanza del M5s

4.

Ucraina, Crosetto rilancia sugli aiuti e sfida la Lega: «Se era giusto prima, perché è ingiusto adesso?»

5.

Cpr, arriva una nuova direttiva. Piantedosi: «Il parere medico non salverà più dal trattenimento»