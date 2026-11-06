Tajani ai giovani alla Conferenza degli addetti scientifici: Non soffocate spirito imprenditoriale – Il video

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 06 novembre 2026 “Ragazzi, fra tanti di voi studenti certamente ce ne sono molti che hanno dentro di sé lo spirito dell’imprenditore. Non soffocate questa vostra vocazione. Se ve la sentite, rischiate. Create una start-up, datevi da fare, cercheremo in tutti i modi di aiutarvi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza annuale degli Addetti scientifici, spaziali ed Esperti agricoli in servizio nelle ambasciate italiane nel mondo, che si è tenuta a Reggio Calabria alla presenza di molti studenti del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev