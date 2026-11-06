Trump dopo le Midterm: Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2026 "LBeh, dovranno vedere cosa succederà. Voglio dire, arriverà un punto in cui, se la gente sarà scontenta, chiederà un cambiamento. Purtroppo, però, spesso accade quando è ormai troppo tardi: non si riesce più a salvare una città, uno Stato o un intero Paese una volta che la situazione è degenerata eccessivamente. Ho seguito le elezioni a Los Angeles ed è stato uno spettacolo davvero vergognoso; tutti, me compreso, davamo per scontato che Spencer Pratt sarebbe arrivato al ballottaggio. Anche la candidata che ora è in testa — o che sta vincendo — era scoppiata in lacrime dicendo: "Oh, ho perso, ho perso". Eppure, poi, sono saltati fuori i voti necessari per farla rientrare in corsa. Le nostre elezioni sono così corrotte, non avete idea! Ma guardate, se guardiamo alla storia, il risultato sarà un disastro. Un vero disastro. Conosco un signore molto gentile, di New York, con cui vado d'accordissimo; vedremo come andranno le cose. Spero sinceramente che New York se la cavi bene, davvero. Ma è dura. Quelle politiche sono molto pesanti; mettono a dura prova una città, uno Stato o un intero Paese. È una cosa che ha trovato conferma nel corso di mille anni, sotto nomi diversi. ", lo ha dichiarato il Presidente americano nello Studio Ovale dopo le midterm, senza però precisare a quale voto si riferisse in particolare. White House – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev