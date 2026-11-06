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Trump mostra lavori della sala da ballo della Casa Bianca: Un miracolo, colonne saranno corinzie – Il video

06 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, Usa, 04 novembre 2026 “Lo abbiamo fatto a tempo di record, siamo in anticipo sulla tabella di marcia, siamo nel budget. L’intera cosa è un miracolo ed è tutto grazie a voi”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato, il giorno dopo le elezioni di metà mandato, l’avanzamento dei lavori della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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