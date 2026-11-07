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Midterm, Robert De Niro endorsment ad Abdul El-Sayed: Credo in lui e in quello per cui sta lottando – Il video

07 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Detroit, Michigan, Usa, 07 novembre 2026 “Ciao Michigan! Il giorno delle elezioni è arrivato, e il tuo voto e la tua voce non sono mai contati così tanto”. Così l’attore Robert De Niro, in un video pubblicato il giorno del voto di metà mandato, ha sostenuto il democratico Abdul El-Sayed, candidato al Senato degli Stati Uniti per il Michigan. Courtesy: Abdul El-Sayed Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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