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Schlein e Fratoianni si salutano davanti al Brancaccio per assemblea Cgil: Anche tu a teatro? – Il video

07 Novembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si sono salutati con un bacio sulla guancia davanti al Teatro Brancaccio, a Roma, dove si tiene l’assemblea di programma della Cgil. Circondati da fotografi e telecamere, i due leader si sono fermati a parlare e hanno scherzato: “Anche tu a teatro?”. Poi Schlein è entrata nel teatro tra la folla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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