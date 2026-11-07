Schlein e Fratoianni si salutano davanti al Brancaccio per assemblea Cgil: Anche tu a teatro? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si sono salutati con un bacio sulla guancia davanti al Teatro Brancaccio, a Roma, dove si tiene l’assemblea di programma della Cgil. Circondati da fotografi e telecamere, i due leader si sono fermati a parlare e hanno scherzato: “Anche tu a teatro?”. Poi Schlein è entrata nel teatro tra la folla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev