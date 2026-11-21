La nave Sparta II, sottoposta a sanzioni americane, era diretta a Kaliningrad. La Finlandia sospetta un attacco ucraino e denuncia anche una possibile violazione del proprio spazio aereo da parte di un elicottero russo

Una nave mercantile russa, lo Sparta II, è stata colpita da droni mentre attraversava il golfo di Finlandia, poche ore dopo essere partita da San Pietroburgo in direzione dell’exclave russa di Kaliningrad. Secondo le autorità della regione di Leningrado, l’attacco è avvenuto «in acque internazionali, a tre miglia nautiche dal confine russo». A confermare il raid è stata la Finlandia, i cui vertici militari ritengono probabile un coinvolgimento ucraino. Kiev, però, non ha ancora rivendicato l’operazione. Helsinki ha, inoltre, denunciato una violazione del proprio spazio aereo da parte di un elicottero russo, che potrebbe essere stato impegnato in attività di soccorso o sorveglianza legate all’attacco. «La guerra si sta estendendo alle nostre immediate vicinanze», ha commentato il primo ministro finlandese Petteri Orpo, ma ha ribadito al tempo stesso il diritto dell’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa.

I danni

Restano contrastanti le informazioni sulle conseguenze dell’attacco. Secondo le autorità finlandesi, la Sparta II avrebbe riportato danni e a bordo sarebbe scoppiato un incendio, circostanze che non hanno trovato conferma da parte russa. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, dopo aver inizialmente riferito della necessità di evacuare il mercantile, ha corretto la propria versione. «Secondo quanto riferito dall’equipaggio, non è stata necessaria l’evacuazione», ha scritto su Telegram, assicurando che «la situazione a bordo è sotto controllo».

Cosa c’era sopra la nave cargo

Il caso assume particolare rilievo anche per il possibile carico della nave, già sottoposta a sanzioni statunitensi. Una fonte citata dall’agenzia russa Tass sostiene che il mercantile trasportasse vernici e smalti, mentre informazioni attribuite all’intelligence americana e ucraina indicano che lo Sparta II viene abitualmente impiegato per il trasporto di armamenti. Il Cremlino non ha commentato pubblicamente l’accaduto, ma Mosca ha riferito di aver condotto nuovi attacchi contro obiettivi ucraini. Tra questi, un cargo nel Mar Nero, a sud di Odessa, che secondo le autorità russe sarebbe stato utilizzato da Kiev per finalità militari, e una stazione elettrica nella città di Vinnytsia.