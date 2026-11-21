Le "carovane" di piccoli fedeli, spesso di età compresa tra i 7 e i 10 anni, si ritrovano ogni mattina prima del sorgere del sole per andare in moschea. I video delle loro preghiere sono diventati virali nel resto del mondo arabo, arrivando fino agli Stati Uniti, ma sollevano interrogativi sulla salute e sulla sicurezza dei minori. E la vicenda approda in Parlamento

Li chiamano “uomini dell’alba” (in arabo Rijal al-Fajr), ma in realtà proprio uomini non sono. Si tratta piuttosto di bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, che si riuniscono in marce mattutine, denominate “carovane”, verso la vicina moschea. Ogni giorno, quando fuori è ancora buio, si ritrovano per recitare la prima preghiera islamica del mattino, spesso ripresi da telefonini in video postati sui social. Ma la recente iniziativa dell’imam algerino Omar Aissaoui, non è rimasta confinata alla sola Algeria, diffondendosi in altri Paesi arabi, come Egitto, Marocco e Siria. Così l’iniziativa che mira a incoraggiare i giovani a pregare è diventata un vero e proprio trend social, tra forti critiche dal mondo civile e pareri discordanti di associazioni, politica e mondo religioso.

Chi sono gli «uomini dell’alba»

Sono per lo più bambini tra i 7 e i 10 anni, anche se non mancano bambini più piccoli, come Annus, di soli 5 anni. Ogni mattina, si svegliano all’alba da quando il loro imam e insegnante, l’algerino Omar Aissaoui, che vive nella regione di Ain El Kebiram, nella provincia orientale di Sétif, ha deciso di lanciare una campagna che li vede protagonisti. L’obiettivo è quello di portare anche i più piccoli ogni mattina in moschea per praticare insieme la prima delle cinque preghiere della giornata: quella dell’alba. Eseguita tra la comparsa delle prime luci all’orizzonte e il momento esatto in cui il sole inizia a sorgere, tale preghiera non viene spesso praticata con regolarità dai più piccoli e viene recitata in casa, non in moschea.

E proprio qui si inserisce il nuovo trend: facendo leva sull’appartenenza alla comunità dei più giovani e anche su qualche ricompensa (come un viaggio pagato per un pellegrinaggio, ndr), l’imam motiva i bambini a unirsi nella pratica degli adulti. A completare il quadro, è anche un’efficace campagna social: sono ormai moltissimi infatti i video su Instagram e Tiktok, alcuni dei quali hanno superato il milione di like e sfiorato le decine di milioni di visualizzazioni, che ritraggono anche centinaia di bambini, chi più baldanzoso e scattante, chi ancora assonnato con la colazione in mano, dirigersi verso il luogo di culto. Moltissimi anche gli sketch in cui i giovani rivendicano la loro scelta di andare in moschea. Sullo sfondo, anche la voce dei loro accompagnatori, che non risparmiano elogi su quanto il loro sforzo verrà premiato.

L’estensione del trend nel resto del mondo arabo

L’iniziativa ha riscosso successo a tal punto da essere stata esportata e copiata anche in altre zone dell’Algeria, e non solo. Tra queste, dopo la regione di Ain El Kebira, figura la provincia di Bordj Bou Arreridj, dove, secondo quanto riportato dai media algerini, il numero di bambini partecipanti ha superato gli 80. Ma anche in Egitto il trend avrebbe preso piede, anche se l’iniziativa non è nuova: risale al giugno di quest’anno infatti la proposta di incentivi in denaro per i bambini fino alla terza elementare che si fossero recati per tutti e 30 i giorni del mese nella moschea di Sidi Azaz per la preghiera del mattino. Ma il trend social è stato ripreso e reso virale anche altrove: dal Qatar alla Siria, fino allo Yemen e all’Arabia Saudita.

Dagli influencer del mondo arabo fino agli Stati Uniti

Un influencer siriano ha così ripreso e postato su Tiktok un piccolo gruppo di bambini. «Questa iniziativa non è stata solo presso la nostra gente in Algeria. Ed ecco ora gli uomini della Siria», esclama a favore di camera. In Qatar, un influencer racconta: «Queste sono le iniziative di cui abbiamo bisogno: riportare i figli, i piccoli leoncini, alle moschee». Sullo sfondo del suo video c’è un bimbo di 5 anni, che urla a squarciagola: «Io vengo dalla moschea. All’alba non prego a casa, prego in moschea». Un influencer yemenita ha poi commentato, riferendosi ai genitori: «Quanti padri si preoccupano che il proprio figlio si svegli per andare a scuola, ma non si preoccupano che si svegli per la preghiera dell’alba?». Ma il trend è arrivato persino oltreoceano: «Abbiamo visto questo bellissimo trend dall’Algeria» e «vogliamo unirci da Dallas, in Texas». Il monito è rivolto anche agli adulti, come ricorda Omar Aissaoui: «Voi adulti che state guardando il video degli uomini dell’alba, non avete coscienza per venire a pregare il Fajr?».

L’Algeria si divide sull’iniziativa

L’Algeria è così spaccata in due, tra chi difende l’iniziativa di coinvolgere i bambini nella preghiera dell’alba, come l’Unione Internazionale degli Studiosi Musulmani, considerandola un modo di entrare a contatto sin da piccoli con i precetti della religione islamica, e chi invece esprime dubbi sulla liceità della pratica, con alcune contestazioni di base. La prima polemica solleva dubbi sulla salute dei bambini, privati di preziose ore di sonno ed esposti al freddo: in questa stagione, il sole sorge alle 7:21 a Setif e le temperature nella notte scendono sotto i 10 gradi.

A tentare di placare le polemiche ci ha pensato una pagina Facebook dedicata a esperti del settore medico, dal titolo Doctors (atbaa in arabo), riportando i risultati di diversi studi che testimoniano i benefici di un risveglio mattiniero: bambini più attivi dal punto di vista fisico e due volte meno inclini all’obesità. Ne beneficerebbero inoltre i loro livelli di insulino-resistenza, concentrazione e memoria di lavoro.

Hadda Hazem: «La moschea è pericolosa per i bambini»

È stata Hadda Hazem, nota giornalista e direttrice della testata Al-Fadjr, ad esporsi con le critiche più marcate, preoccupata per gli spostamenti dei bambini in orari in cui le città sono ancora deserte. Hazem ha poi definito la moschea come un luogo «pericoloso per i bambini». «Come fai a portare dei bambini piccoli che devono andare a studiare la mattina?», ha tuonato in un suo intervento su Tiktok ripreso da molti giornali, tra cui Al-Jazeera, per poi proseguire: «Li fanno uscire degli imam che si mescolano alla gente così, con il buio?», e infine: «Quanti bambini piccoli vengono violentati nelle moschee? Noi chiediamo a gran voce la protezione dei bambini di giorno e non c’è alcun divieto a farli uscire all’alba».

Le preoccupazioni espresse dalla giornalista si inseriscono in un contesto segnato da precedenti casi di abusi sessuali su minori attribuiti a imam in Algeria, alcuni dei quali sfociati in condanne detentive fino a 15 anni. Pronta la risposta del Consiglio Nazionale Indipendente degli Imam e dei Dipendenti del Settore degli Affari Religiosi e delle Fondazioni, che hanno accusato la giornalista di aver diffamato la loro categoria, oltre ad aver richiesto al Procuratore Generale e alle autorità giudiziarie di avviare un’indagine.

I diritti dei bambini al centro del dibattito

Secondo quanto riporta il sito di informazione algerino El-Likaa a esprimersi sulla questione sarebbe stata anche la Federazione nazionale per la promozione dei diritti dei bambini. Se da un lato avrebbe espresso apprezzamento per un’iniziativa che mira a promuovere uno spirito di solidarietà e disciplina, avrebbe sottolineato anche la necessità di valutare i mezzi e i metodi adottati. Per quanto, infatti, l’educazione religiosa sia un elemento importante nella formazione della personalità di un bambino, l’appello è quello a verificare che le modalità siano compatibili con quanto contenuto nella legge numero 15-12 sulla protezione dell’infanzia, che impone il rispetto del diritto alla salute, alla crescita, all’istruzione e alla protezione, oltre al diritto all’educazione religiosa e culturale, tenendo conto dell’età del bambino e delle sue capacità fisiche e psicologiche e mentali.

Minori sui social, i dubbi sulla campagna e sui premi

Di simile avviso, anche il giornalista Mohamed Iwanougan, che ha denunciato lo sfruttamento dei minori in campagne organizzate che strumentalizzano la religione: «Non è consentito lanciare campagne promozionali utilizzando i bambini e ricorrendo alla religione», si legge in un suo post. Poco apprezzato anche il fatto che siano previsti dei premi: «Quando si promette al bambino un premio specifico, in particolare un viaggio, l’organizzatore deve sottoporsi a lunghe procedure, e soprattutto a approfonditi controlli di sicurezza, prima di lanciare la propria iniziativa». Poco chiari, sempre secondo Iwanougan, anche l’origine dei finanziamenti e la finalità ultima dell’attività, mentre critica il fatto di «usare la religione per manipolare i sentimenti dei cittadini».



La polemica arriva in Parlamento: presentata un’interrogazione al ministro

Le polemiche sui cosiddetti «uomini dell’Alba» sono arrivate anche in Parlamento. Questa volta, però, da chi difende l’iniziativa, come il deputato Omar Maamar, membro del Movimento della Società per la Pace, principale partito islamista moderato dell’Algeria. Maamar ha così presentato un’interrogazione scritta al ministro della Giustizia, Lotfi Boujemaa, chiedendo chiarimenti sulle possibili implicazioni giuridiche, violazioni del Codice penale o della normativa sull’informazione delle dichiarazioni pubbliche, sia sui social che sulla stampa, contro le iniziative che incoraggiano i bambini a frequentare le moschee per la preghiera dell’alba. Come riportato da Echorouk Online, Maamar ha richiamato alcuni principi costituzionali, tra cui il riconoscimento dell’Islam come religione di Stato, contestando le narrazioni mediatiche che descrivono queste iniziative come forme di estremismo o come una minaccia per l’infanzia.