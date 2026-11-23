Il capo scienziato di OpenAI propone di fissare una soglia matematica per misurare la potenza dei nuovi modelli e stabilire quando rallentarne lo sviluppo

Il capo scienziato di OpenAI, Jakub Pachocki, ha lanciato una proposta per stabilire delle regole comuni che rallentino lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei casi in cui diventa troppo veloce. Un calcolo matematico per capire se un chatbot possa diventare un pericolo per l’essere umano. Recentemente, infatti, un ex ricercatore di OpenAI e Anthropic, ha ammesso nei documenti con cui quotava l’azienda in Borsa, che l’AI potrebbe comportare dei pericoli per la società. In passato il CEO di Anthropic, Dario Amodei, aveva chiesto alle principali società di fissare dei limiti condivisi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ottenendo l’apertura sia del numero uno di OpenAI, Sam Altman, sia di Elon Musk.

Che cosa sostiene il ricercatore

La soluzione proposta da Pachocki consiste in un calcolo matematico che misura quanto un modello sia bravo a indovinare la parola successiva in una frase. Più il numero è basso, più il sistema è preciso e potente. Pachocki, attraverso le sue ricerche, ha mostrato come questo valore sia sceso costantemente nel tempo. Con Gpt-4 era arrivato a 0,91 permettendo al chatbot di iniziare a ragionare passo dopo passo, mentre scendendo sotto lo 0,8 sono emerse capacità avanzate in campi delicati come la matematica e la sicurezza informatica. L’obiettivo di OpenAI è trasformare questo numero in un valore soglia da non superare per controllare il comportamento dei nuovi sistemi.