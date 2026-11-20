L'imprenditore italo-americano è atterrato a Brindisi con un jet privato, accompagnato da alcuni amici. Nessuna comunicazione alle autorità locali, mentre resta il mistero sui motivi del viaggio. Tre giorni fa in città era arrivato anche il ministro della Difesa cinese Dong Jun

Una t-shirt bianca, un paio di sneakers e nessuna scorta. Dario Amodei, cofondatore e amministratore delegato di Anthropic, una delle più grandi società di intelligenza artificiale al mondo, è arrivato questa mattina, venerdì 20 novembre, all’aeroporto di Brindisi. Il suo jet privato è atterrato intorno a mezzogiorno, appena un giorno dopo lo storico debutto a Wall Street della società che ha fondato nel 2021 insieme alla sorella Daniela e ad alcuni ex ricercatori di OpenAI. Con lui c’erano alcuni amici. Nessun ricevimento ufficiale e nessuna particolare misura di sicurezza. Del suo arrivo non erano state informate neppure le autorità locali.

Il mistero sulla visita in Puglia

«Non siamo stati informati del suo arrivo», ha raccontato il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna. Che poi ha scherzato: «Chissà che dopo l’exploit in borsa non abbia voluto festeggiare qui da noi». Per il momento non si conoscono i programmi dell’imprenditore italo-americano. Tra le ipotesi c’è quella di una breve vacanza in un resort del Brindisino, ma non è escluso che il viaggio sia legato a impegni di lavoro.

Il debutto record di Anthropic a Wall Street

L’arrivo in Puglia segue di poche ore una giornata storica per Anthropic, la società che ha sviluppato Claude, uno dei principali concorrenti di ChatGPT. Giovedì 19 novembre l’azienda ha debuttato al Nasdaq con il simbolo ANT, raccogliendo 81,3 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica iniziale della storia, superando il record stabilito a giugno da SpaceX di Elon Musk.

L’altra visita a sorpresa: il ministro della Difesa cinese

Amodei non è l’unico ospite di rilievo arrivato nella città del sud Italia negli ultimi giorni. Il 17 novembre in città è stato avvistato anche Dong Jun, ministro della Difesa della Repubblica Popolare Cinese. Ufficialmente si è trattato di una visita istituzionale, ma sui suoi impegni è stato mantenuto il massimo riserbo. Dopo un colloquio a Roma con il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, Dong Jun ha incontrato i vertici della Marina militare a bordo della nave Atlante, ormeggiata nel porto di Brindisi.