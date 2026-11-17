Oriana Boccalon-Piccinin aveva espresso la sua volontà cinque anni prima di morire. Ora il suo corpo sarà utilizzato dall'Università di Padova per la formazione dei medici e la ricerca. Come funziona la donazione in Italia, quali procedure bisogna seguire e che cosa succede alla salma

Cinque anni fa aveva deciso che, dopo la morte, il suo corpo sarebbe stato messo a disposizione della ricerca scientifica. E così è stato. Oriana Boccalon-Piccinin, 70 anni, di Pasiano di Pordenone, ha scelto di donare la propria salma all’Università di Padova, dove sarà utilizzata per la formazione dei medici e per attività di studio. Una decisione che il marito Italo, intervistato dal Piccolo, ha definito «il suo ultimo gesto di altruismo». La donna aveva espresso la propria volontà quando era ancora in vita, permettendo che venisse rispettata dopo il decesso.

La storia di Oriana accende l’attenzione su una possibilità ancora poco conosciuta in Italia: donare il proprio corpo alla scienza. Una scelta diversa dalla donazione degli organi, che consente di contribuire al progresso della medicina anche dopo la morte. Ma che cosa significa concretamente? Che cosa succede al corpo e quali procedure bisogna seguire per diventare donatori?

Che cosa significa donare il corpo alla scienza

Donare il proprio corpo alla scienza significa autorizzarne l’utilizzo dopo la morte per la ricerca scientifica, l’insegnamento universitario e la formazione dei medici. Il cadavere viene affidato a un centro specializzato, dove può essere utilizzato per studiare l’anatomia umana, esercitarsi nelle tecniche chirurgiche e migliorare le procedure mediche.

Gli studenti di medicina, per esempio, possono osservare direttamente muscoli, nervi, organi e strutture anatomiche, anche attraverso dissezioni. I chirurghi possono invece esercitarsi in interventi complessi, perfezionare le proprie capacità e sperimentare nuove tecniche operatorie. È proprio questa una delle attività del Centro di Anatomia Clinica dell’Università di Padova, al quale è stato affidato il corpo di Oriana. L’ateneo gestisce da anni un programma di donazione che permette ai futuri medici e agli specialisti di svolgere attività di formazione direttamente sul corpo umano.

Non è la donazione di organi

Si tratta di una procedura diversa dalla donazione degli organi: in quest’ultimo caso, organi e tessuti vengono prelevati per essere trapiantati in persone che ne hanno bisogno. La donazione del corpo, invece, ha finalità didattiche e scientifiche. Le due scelte non sono necessariamente incompatibili: la normativa prevede che gli eventuali prelievi destinati ai trapianti abbiano la precedenza rispetto all’utilizzo del corpo per la ricerca.

Come si fa a donare il proprio corpo alla scienza

In Italia la possibilità è disciplinata dalla legge n. 10 del 10 febbraio 2020, attuata dal Dpr 47 del 2023. Non basta comunicare ai familiari che si desidera donare il proprio corpo: è necessario esprimere formalmente il consenso quando si è ancora in vita. La procedura prevede la compilazione di una specifica dichiarazione di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem, chiamata DPM. Nel documento bisogna indicare anche un fiduciario, cioè una persona di fiducia che avrà il compito di comunicare al medico, dopo il decesso, l’esistenza della dichiarazione. È possibile nominare anche un sostituto. Il documento deve essere consegnato all’azienda sanitaria di appartenenza, che ne trasmette le informazioni alla banca dati nazionale. Il fiduciario deve accettare formalmente l’incarico.

Si tratta di una procedura distinta dal cosiddetto testamento biologico, che riguarda invece le volontà sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare quando non si sarà più in grado di esprimersi.

Che cosa succede al corpo dopo la morte e quando viene restituito

Quando la persona muore, il fiduciario informa il medico dell’esistenza della dichiarazione. Il medico contatta il centro di riferimento, che verifica il consenso e le condizioni necessarie per procedere alla donazione. La legge stabilisce che il corpo debba rimanere in obitorio per almeno 24 ore dopo il decesso e l’accertamento della morte. Successivamente può essere trasferito nel centro autorizzato, dove viene conservato e utilizzato per le attività di studio e ricerca previste.

Entro 12 mesi dalla presa in carico, poi, il corpo deve essere ricomposto e restituito alla famiglia per la sepoltura oppure cremato, con consegna delle ceneri ai familiari, secondo le volontà espresse dal donatore. Le spese di trasporto e quelle relative alla sepoltura o alla cremazione sono sostenute dal centro di riferimento.

Chi desidera fare questa scelta può rivolgersi alla propria azienda sanitaria oppure consultare le informazioni e il modulo disponibili sul sito del ministero della Salute.