«È arrivato un cuore nuovo», la reazione di Pietro in ospedale dopo un anno di attesa – Il video

Due i bambini che hanno ricevuto un cuore nuovo al Bambin Gesù di Roma. In via del tutto eccezionale, hanno potuto passare il Natale con i loro genitori nel reparto di terapia intensiva

Due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un nuovo cuore il 18 e il 20 dicembre scorsi all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove erano in lista d’attesa da tempo. Gli interventi, eseguiti da due diverse equipe cardiochirurgiche guidate dai dottori Lorenzo Galletti e Adriano Carotti, sono riusciti perfettamente. Dopo diversi giorni in coma farmacologico, i piccoli pazienti sono stati risvegliati proprio la mattina della Vigilia. A rendere possibile tutto questo, la scelta delle famiglie di altri due bambini della stessa età che hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Natale in terapia intensiva insieme ai genitori

In via del tutto eccezionale, i due bimbi trapiantati hanno potuto festeggiare il Natale nel reparto di terapia intensiva insieme ai familiari. Le immagini dei momenti trascorsi con le famiglie sono state condivise sui canali social dell’ospedale pediatrico romano, documentando questo momento particolare dopo settimane di sofferenza e attesa per i genitori.