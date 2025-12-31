Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀBambiniLazioRomaSanitàVideo

«È arrivato un cuore nuovo», la reazione di Pietro in ospedale dopo un anno di attesa – Il video

31 Dicembre 2025 - 07:56 Giulia Norvegno
embed
Due i bambini che hanno ricevuto un cuore nuovo al Bambin Gesù di Roma. In via del tutto eccezionale, hanno potuto passare il Natale con i loro genitori nel reparto di terapia intensiva

Due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un nuovo cuore il 18 e il 20 dicembre scorsi all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove erano in lista d’attesa da tempo. Gli interventi, eseguiti da due diverse equipe cardiochirurgiche guidate dai dottori Lorenzo Galletti e Adriano Carotti, sono riusciti perfettamente. Dopo diversi giorni in coma farmacologico, i piccoli pazienti sono stati risvegliati proprio la mattina della Vigilia. A rendere possibile tutto questo, la scelta delle famiglie di altri due bambini della stessa età che hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Natale in terapia intensiva insieme ai genitori

In via del tutto eccezionale, i due bimbi trapiantati hanno potuto festeggiare il Natale nel reparto di terapia intensiva insieme ai familiari. Le immagini dei momenti trascorsi con le famiglie sono state condivise sui canali social dell’ospedale pediatrico romano, documentando questo momento particolare dopo settimane di sofferenza e attesa per i genitori.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: è Aurora Livoli, 19enne di Latina

2.

Angelika Hutter investita da un’auto, è in fin di vita. Travolse e uccise bimbo, padre e nonna a Santo Stefano di Cadore

3.

Eredità Agnelli, l’inchiesta sui quadri spariti: «Sono 35»

4.

Spara al cinghiale, lo crede morto. Ma l’esemplare si rialza e lo uccide. Morto Luigi Rotondo

5.

Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuati 100 sciatori, 3 i feriti. Cos’è successo