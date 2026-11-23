Secondo il servizio d'emergenza è stata rilasciata verso la fine dello spettacolo. Una persona è all'ospedale.I video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale

Migliaia di persone sono state evacuate domenica 22 novembre a sera dal concerto del rapper statunitense Don Toliver a Manchester, in seguito alla segnalazione del rilascio di una «sostanza sconosciuta», ha reso noto la polizia britannica. In precedenza, il servizio di pronto soccorso North West Ambulance Service aveva riferito che la sostanza «si ritiene fosse gas lacrimogeno» e che sarebbe stata rilasciata verso la fine dello spettacolo. Il pubblico, composto da oltre 12 mila persone, è stato fatto uscire dal concerto presso l’arena Co-op Live, ha dichiarato la polizia della Greater Manchester in un comunicato.

L’evacuazione

Una persona è stata trasportata in ospedale in seguito all’episodio, mentre diverse altre sono state visitate sul posto. La polizia ha dichiarato di essere stata allertata dell’accaduto poco dopo le 22:00 (ora di Greenwich). Il comunicato non ha specificato di quale sostanza si tratti. La polizia ha fatto sapere che lavorerà per identificarla. Il North West Ambulance Service ha comunicato che il proprio personale sanitario ha visitato oltre 50 persone sul luogo dell’evento. Alcune di esse hanno riportato sintomi a carico degli occhi e dell’apparato respiratorio. Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di “decontaminazione”. Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.

Un incidente

Le immagini e i racconti di diversi spettatori testimoniano i momenti di panico vissuti al momento dell’evacuazione. La sostanza, simile negli effetti a gas lacrimogeno, si è sprigionata nell’affollatissima arena – al chiuso – circa 30-40 minuti dopo l’inizio del concerto. Ma è passata circa un’ora prima dei soccorsi. L’esibizione di Manchester fa parte del Nitrous Tour europeo del 32enne rapper americano (all’anagrafe Caleb Zackery Toliver), candidato con 5 nomination ai Grammy Awards 2027. Il tour prevede concerti nei prossimi giorni anche in due grandi arene di Londra, la O2 e quella di Wembley. Per la polizia si tratta di un incidente.

La decontaminazione

È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio presso l’arena ed è stato comunicato che, a titolo precauzionale, erano in corso le operazioni di «decontaminazione». “Chiunque abbia partecipato all’evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanza. La polizia della Greater Manchester ha dichiarato che oltre 12 mila spettatori del concerto sono stati evacuati in sicurezza dall’arena, la più grande del paese.

«La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura», ha affermato il vice capo della polizia Steph Parker. «Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente». Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un «incidente tra la folla» e che sta collaborando con la polizia per «individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni».