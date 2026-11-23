In occasione dell'Annual Event del Corpo Europeo di Solidarietà, 120 volontari hanno incontrato i giovani del territorio per conoscere il progetto delle otto Piazze di Parma Capitale europea dei giovani 2027

Mercoledì 18 novembre si è svolto il terzo dei quattro incontri che preparano Parma a diventare Capitale europea dei giovani 2027. L’appuntamento si è intrecciato con l’Annual Event del Corpo Europeo di Solidarietà, organizzato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, coinvolgendo 120 volontari provenienti da tutta Italia che hanno vissuto un’esperienza di volontariato europeoLa giornata è iniziata con un tour della città per conoscere le otto Piazze attorno alle quali prenderanno forma i progetti di Parma Capitale europea dei giovani 2027. Nel pomeriggio, il confronto è proseguito con i partecipanti divisi in gruppi per approfondire le riflessioni emerse durante la visita e condividere nuove idee.

«Quest’anno abbiamo deciso di organizzare l’incontro annuale dei volontari ESC a Parma, perché riteniamo che aver riportato il premio Capitale Europea dei Giovani in Italia sia un segnale importante di come le nostre città possano tornare ad essere luoghi immaginati anche per i giovani, invertendo la tendenza allo spopolamento e alla ricerca di opportunità all’estero. Ci auguriamo che Parma possa ispirare il lavoro di tante altre città italiane, nella costruzione di politiche e di spazi sempre più a misura di giovani», dichiara Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Le quattro vie e le otto piazze di Parma Capitale Europea dei Giovani

L’obiettivo è quindi costruire un’eredità che vada oltre l’anno del titolo. Come sottolineano i promotori, Parma vuole promuovere «una convivialità delle differenze che diventi pratica quotidiana», lasciando «relazioni, competenze e legami» capaci di continuare a crescere anche dopo il 2027. L’incontro ha permesso di conoscere più da vicino il progetto che Parma sta costruendo, pensato come un cantiere aperto in cui i giovani non sono soltanto destinatari delle iniziative, ma partecipano direttamente alla loro ideazione e realizzazione. Il programma si articola in quattro vie della trasformazione, che ne definiscono le direzioni principali: partecipazione giovanile, convivialità delle differenze, cultura e politica per la sostenibilità, benessere e qualità della vita. A queste si collegano otto Piazze tematiche, dove i temi diventano progetti, laboratori e attività concrete. È proprio attraverso queste Piazze che Parma vuole costruire un modello di partecipazione capace di coinvolgere giovani con provenienze, interessi ed esperienze differenti, creando occasioni di incontro e collaborazione che possano continuare nel tempo.

Il terzo evento della Road to Parma Capitale Europea dei Giovani

Dopo il confronto con i volontari europei, il percorso di preparazione si avvicina alla sua fine. Il prossimo 3 dicembre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parma si presenterà per la prima volta ufficialmente nella sua veste di Capitale europea dei giovani 2027. L’appuntamento riunirà rappresentanti del Governo, delle istituzioni europee e nazionali e del mondo delle politiche giovanili, segnando un ulteriore passaggio verso l’inizio dell’anno del titolo.