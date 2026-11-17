Mercoledì 18 novembre la città ospiterà il terzo incontro, organizzato in collaborazione con l'Annual Event del Corpo Europeo di Solidarietà, per incoraggiare il dialogo tra giovani del territorio e giovani con esperienze internazionali

Il percorso di preparazione di Parma a Capitale europea dei giovani 2027 continua mercoledì 18 novembre con il terzo dei quattro incontri previsti. Questa volta, l’appuntamento si intreccerà con l’Annual Event del Corpo Europeo di Solidarietà, il programma dell’Unione europea che permette ai giovani fino a 30 anni di partecipare a progetti di volontariato in Europa, con vitto, alloggio e un contributo economico mensile. L’incontro tra queste due esperienze nasce dalla volontà di mettere in dialogo chi sta contribuendo a costruire il programma di Parma 2027 e chi, attraverso il volontariato internazionale, ha avuto l’opportunità di conoscere comunità, culture e modi diversi di vivere e partecipare.

Alla scoperta delle Piazze di Parma 2027

Per favorire lo scambio, la mattinata sarà dedicata alla scoperta della città e del progetto che accompagnerà Parma durante l’anno del titolo. Il programma di Parma Capitale europea dei giovani 2027 si articola infatti in 12 percorsi, organizzati attorno a quattro Vie, che ne tracciano le direzioni, e otto Piazze, dove i temi individuati prenderanno forma attraverso attività e iniziative concrete. Conoscere questi luoghi e il loro significato permetterà ai volontari del Corpo Europeo di Solidarietà di entrare in contatto con il lavoro già avviato dai giovani del territorio. Allo stesso tempo, sarà un’occasione per chi sta progettando Parma 2027 di confrontarsi con esperienze maturate in altri contesti europei e immaginare nuove attività da sviluppare insieme.

Un’eredità da costruire insieme

È proprio da questo incontro che Parma vuole iniziare a costruire un’eredità capace di durare oltre il 2027. L’obiettivo è trasformare lo scambio tra giovani con provenienze, culture ed esperienze differenti in relazioni e collaborazioni che possano continuare nel tempo. Alla base c’è l’idea di una convivenza delle differenze che non rimanga soltanto un principio, ma diventi una pratica quotidiana, fatta di spazi condivisi e ascolto reciproco tra generazioni. Le relazioni e le competenze nate durante la giornata potranno così contribuire ad animare le otto Piazze nel 2027, lasciando alla città nuove connessioni e opportunità di partecipazione anche dopo la conclusione dell’anno da Capitale europea dei giovani.