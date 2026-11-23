Durante l'annuale cena di gala con i giornalisti Mark Carney ha partecipato a un siparietto comico insieme a due comici che interpretavano lui e il presidente statunitense

Sembrano Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney, ma sono solo due imitatori. Sabato sera alla cena di gala annuale organizzata dalla Parliamentary Press Gallery, gruppo dei giornalisti che seguono il parlamento canadese, il primo ministro Mark Carney ha partecipato a un momento comico insieme a due imitatori. Mark McKinney interpretava lo stesso Carney, e l’altro, il comico Mark Critch, era vestito da Donald Trump.

Cos’è successo durante la cena

Durante la cena, simile a quella insieme ai giornalisti organizzata alla Casa Bianca, i due comici hanno raggiunto Carney sul palco dopo essere passati in mezzo ai tavoli degli invitati e hanno scherzato sui complicati rapporti tra Canada e Stati Uniti, facendo ridere tutta la sala. In generale il discorso di Carney ha avuto un tono molto leggero e sempre ironico, suscitando molte risate tra il pubblico.