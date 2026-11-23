Tra le testimonianze c'è anche quella di una donna partita per risparmiare sulle cure dentali: in Italia le avevano chiesto 14mila euro, a Tirana il preventivo era di 6.300 euro. Anche gli odontoiatri albanesi lanciano l'allarme

Simone Del Vecchio ha 39 anni, ma non ricorda più il lavoro da grafico e web designer, né i progetti che aveva per il futuro. Passa gran parte delle giornate a letto o su una sedia a rotelle, non riesce a deglutire e viene nutrito attraverso un tubicino inserito nello stomaco. I suoi ultimi ricordi si fermano alla porta di una clinica dentistica della capitale albanese Tirana, dove era andato per curare una piorrea, una malattia delle gengive che nei casi più gravi può portare alla perdita dei denti. Era il 13 marzo 2024. Attratto dai prezzi molto più bassi rispetto a quelli italiani, Simone è uno dei pazienti che hanno subito gravi conseguenze dopo essersi affidati alle cliniche low cost all’estero. La sua storia è una di quelle raccolte da Repubblica in un’inchiesta sul turismo dentale in Albania, tra interventi invasivi, pazienti costretti a nuove cure e l’allarme lanciato dagli stessi odontoiatri del Paese.

I quattro arresti cardiaci e il coma durato quasi due mesi

Quel 13 marzo a Simone vengono estratti tutti i denti in un’unica seduta. Un’ora dopo l’intervento è già in albergo con la madre. Si alza per prendere dell’acqua, ma si accascia a terra. Ha quattro arresti cardiaci in rapida successione e viene ricoverato in terapia intensiva a Tirana. Il fratello gemello Marco organizza il trasferimento in Italia, dopo aver parlato con il primario della Rianimazione dell’ospedale albanese. «Mi disse: portiamolo in Italia perché qua, tempo due giorni, e muore», racconta a Repubblica. Simone rimane in coma per quasi due mesi. Al risveglio, a maggio, comincia un lungo percorso tra gli ospedali di Bari, San Giovanni Rotondo e Chieti.

Oggi vive a Barletta, assistito dai genitori, dal fratello e da numerosi specialisti. Ha crisi spastiche, fatica a parlare e attraversa rari momenti di lucidità. Quando i familiari provano a spiegargli cosa è successo, scoppia a piangere. Pochi minuti dopo, però, ha già dimenticato tutto. Prima dell’intervento stava lavorando a una serie di quadri personalizzati e aveva avviato contatti con alcuni artisti, tra cui Lazza. «Poi è andato in Albania ed è finito tutto», racconta Marco.

«Mi hanno estratto 26 denti in sei ore»

Tra le testimonianze raccolte da Repubblica c’è anche quella di Rossana, nome di fantasia di una donna pugliese di 57 anni. Per sistemare i denti, in Italia le avevano chiesto tra i 13 e i 14mila euro. A Tirana il preventivo era di 6.300 euro. Parte per sottoporsi a una Tac dentale, ma racconta di essersi ritrovata in sala operatoria, dove in sei ore le vengono estratti 26 denti. «Non mi hanno neanche dato il tempo di elaborare», spiega. Dopo l’intervento è costretta a tornare in Albania: gli impianti inseriti sono troppo grandi e non livellati. Alcuni, racconta, le vengono rimossi a colpi di martello. «È stato atroce, una tortura». Oggi non riesce più a masticare, si nutre di yogurt e omogeneizzati e deve affrontare nuove cure in Italia.

Una storia simile è quella di Laura, 61 anni, che aveva scelto l’Albania per risparmiare quasi 9mila euro. Ora racconta di avere problemi alle gengive e alla masticazione, con denti che non combaciano e difficoltà persino a parlare. «Preferivo come stavo prima. Certo, sorridevo come le signore, mettendo la mano davanti alla bocca, ma almeno avevo una vita normale. Ora ho tutte le gengive spaccate e il labbro di sopra, lateralmente, è sparito perché mi hanno fatto i denti troppo stretti. Lo sa cosa mi hanno detto quando sono tornata? Signora, due punturine di botox… Le dissi: ma sta scherzando? A loro non frega niente del paziente, puoi campare o morire, basta che hanno i soldi in tasca».

L’allarme dei dentisti albanesi sulle cliniche low cost

Secondo i dati forniti a Repubblica dall’Ordine degli odontoiatri albanesi, nel Paese ci sono circa 150 cliniche che propongono pacchetti di turismo dentale, almeno cento delle quali nella sola Tirana. Le offerte comprendono spesso albergo e trasferimenti, oltre agli interventi, con pubblicità che promettono risparmi fino al 70 per cento rispetto ai prezzi italiani.

Ma a denunciare le pratiche di alcune strutture è lo stesso presidente dell’Ordine degli odontoiatri albanesi, Almiro Gurakuqi. «Estrarre 26 denti è pericolosissimo e sbagliato: va contro i principi deontologici e morali che insegniamo all’università», spiega. Secondo Gurakuqi, negli ultimi anni si è diffusa la tendenza a estrarre denti che potrebbero essere curati. In più, diverse cliniche utilizzano materiali scadenti e hanno standard di sicurezza insufficienti. «Negli ultimi tre, quattro anni questa pratica è uscita fuori controllo», denuncia. Il problema riguarda anche le anestesie ravvicinate e le difficoltà di intervenire successivamente su impianti di cui non sempre si conosce la provenienza. Intanto, l’Ordine ha avviato diversi procedimenti disciplinari, ma portarli avanti è complicato, soprattutto quando i pazienti vivono all’estero. «I cittadini dovrebbero fermarsi in Albania, comparire davanti alla commissione, perché dobbiamo garantire il contraddittorio, mettere in mezzo avvocati, con costi alti. È difficile farlo».