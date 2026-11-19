L'associazione nazionale ricorda che il vaccino è gratuito, disponibile dal medico di famiglia, nei centri vaccinali delle ASL e nelle farmacie aderenti

Per molti è «solo un’influenza fastidiosa», ma destinata a passare in qualche giorno. Per chi convive con una patologia cardiovascolare, invece, quel virus può diventare un banco di prova improvviso e pericoloso per il cuore. È il messaggio al centro dell’appello lanciato dai cardiologi ospedalieri ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) in vista del picco stagionale: vaccinarsi significa mettere uno scudo non solo contro i sintomi influenzali, ma anche contro eventi acuti che possono cambiare la prognosi.

Come reagisce l’organismo di chi ha un problema cardiovascolare

Quando un cuore già fragile affronta l’influenza, l’organismo reagisce con uno stato infiammatorio che mette sotto pressione l’intero apparato circolatorio. Come spiega il professor Massimo Grimaldi, presidente ANMCO e direttore della Cardiologia dell’ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti, questo sovraccarico improvviso «aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche e la formazione di trombi». Ma è nella settimana successiva all’influenza che «il rischio di infarto miocardico acuto cresce fino a sei volte, accompagnato da un concreto pericolo di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco» dice Grimaldi.

L’aumento del pericolo durante l’influenza

I numeri raccolti dalla pratica clinica confermano quanto il fenomeno sia trasversale e insidioso. Il professor Furio Colivicchi, presidente HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS e direttore della UOC Cardiologia Clinica e Riabilitativa dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, ricorda che negli anziani il rischio di eventi cardiovascolari acuti può raddoppiare «anche in presenza di una forma influenzale lieve». Mentre tra gli adulti ricoverati per influenza si registra «un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti, con un significativo impatto sulla mortalità».

Cosa consigliano i cardiologi per i vaccini

Per questo, prosegue Colivicchi, «la vaccinazione antinfluenzale rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane». A suo sostegno ci sono i dati scientifici: «Il vaccino riduce in modo significativo il rischio di ospedalizzazioni, infarti e mortalità correlati a eventi cardiovascolari» afferma Colivicchi. Sul piano pratico, Grimaldi chiarisce che «il vaccino vanta un profilo di sicurezza altissimo, gli eventuali effetti collaterali sono lievi e transitori e la profilassi non interferisce in alcun modo con le terapie cardiologiche quotidiane, che non vanno mai sospese».

Dove si può fare il vaccino antinfluenzale

Proteggere i più fragili, secondo i dottori, significa alleggerire la pressione sui reparti d’inverno e tutelare l’intera comunità. E il vaccino non è altro che «un gesto semplice, rapido e gratuito», disponibile dal medico di famiglia, nei centri vaccinali delle ASL e nelle farmacie aderenti.