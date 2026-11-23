(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 novembre 2026 "Per il 2027 la nostra valutazione è che ci sia un fabbisogno scoperto per l'Ucraina di 70 miliardi di euro. Per questo oggi proponiamo uno strumento per il sostegno coordinato all'Ucraina, che fornirà 45 miliardi di euro nel 2027". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa a Bruxelles. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev