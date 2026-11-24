La 21enne ha ribadito la sua volontà in una memoria depositata in tribunale. Tamara Pisnoli solleva la questione dei diritti ereditari degli altri figli dell'attrice. Ora spetta al giudice decidere se procedere con l'adozione anche senza il consenso della madre biologica

«Voglio essere adottata da Sarah Felberbaum». A 21 anni Gaia De Rossi vuole diventare anche per legge figlia della seconda moglie di suo padre, Daniele De Rossi. «Non sento mia madre da anni, si oppone per farmi un dispetto», ha ribadito in una memoria scritta presentata davanti al giudice civile di Roma, come riporta il Corriere della Sera. A opporsi all’adozione è la madre biologica della ragazza, Tamara Pisnoli, che non intende dare il proprio consenso.

L’opposizione di Tamara Pisnoli e la questione dell’eredità

Pisnoli non sembra intenzionata a fare passi indietro. Tra le ragioni sollevate nel corso dell’udienza, la prima moglie dell’ex capitano della Roma ha posto anche una questione ereditaria: l’adozione di Gaia potrebbe, secondo lei, ledere i diritti degli altri due figli di Felberbaum avuti con De Rossi. Per questo ha chiesto al tribunale di approfondire la questione. Il giudice si è riservato la decisione: potrebbe accogliere la richiesta della 21enne oppure convocare le tre donne per ascoltare direttamente le loro ragioni.

La rottura con la madre dopo il viaggio in Argentina

I rapporti tra madre e figlia si sarebbero incrinati quando Gaia aveva 15 anni. Secondo la ricostruzione fornita dal legale di Pisnoli, dopo un viaggio in Argentina con il padre e la sua nuova famiglia, la ragazza avrebbe deciso di trasferirsi a vivere con loro. Da allora, sostiene l’avvocato, Gaia avrebbe maturato un «rifiuto per la figura materna e con tutta la di lei parentela». Il legale aveva inoltre contestato le modalità con cui si era arrivati alla richiesta di adozione, che «non è stata preceduta da alcun confronto» con la madre. La stessa Pisnoli, lo scorso ottobre, aveva affidato ai social il suo sfogo: «Non conoscete il nostro rapporto».

Sarah Felberbaum: «È stata una sua decisione e io ho accettato»

A confermare la volontà di adottare Gaia era stata la stessa Felberbaum in un’intervista rilasciata a fine settembre al settimanale F. «Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato», madre anche di Olivia e Noah. Già a luglio, in occasione del compleanno della ragazza, le aveva dedicato un post su Instagram: «A te, che negli anni sei diventata la mia persona».

Il passato giudiziario di Tamara Pisnoli

Pisnoli, oggi sposata con l’imprenditore Stefano Mezzaroma, è in attesa del processo d’appello per una vicenda giudiziaria che risale al 2013. Nel 2023 era stata condannata in primo grado a sette anni e due mesi per tentata estorsione e rapina aggravata. Nelle motivazioni della sentenza i giudici le avevano attribuito «una personalità allarmante, con una vita improntata alla violenza».

Il no della madre, comunque, non è necessariamente un ostacolo all’adozione. Nel caso di una persona maggiorenne, il Codice civile consente al tribunale di superare l’opposizione di un genitore se ritiene il suo rifiuto ingiustificato o contrario agli interessi di chi vuole essere adottato. L’eventuale adozione, inoltre, non cancellerebbe i legami giuridici di Gaia con la famiglia d’origine.