Il video dell'Imam che non insegna a educare le mogli con i bastoni

Il 25 marzo 2019 Il Giornale pubblica un articolo dal titolo «A Milano l'Imam che spiegava quando picchiare le donne» contestato dall'Islamic Relief, organizzatrice dell'evento Fiera della Speranza che si terrà a Milano tra il 20 e 21 aprile 2019. Nell'articolo della testata giornalistica si sostiene che circoli un video in Rete dove uno dei partecipanti dell'evento, l'Imam Jasem Al Mutawa, insegni come andrebbe picchiata la moglie di un musulmano. L'immagine utilizzata per l'articolo è un fotogramma del video dove l'Imam tiene in mano dei bastoni: «La star dell'«evento più atteso dell'anno» è l'imam che - bastoni in mano - insegnava come si educano davvero le mogli». Il problema è che non insegna affatto a pestare le mogli con i bastoni.

Il fotogramma e il testo iniziale risultano ingannevoli perché nello stesso articolo si spiega che l'Imam sia contrario all'uso dei bastoni. Tuttavia, secondo l'articolo, sarebbe favorevole alle percosse con «mano leggera» per «farle capire chi comanda». Non viene riportato in alcun modo un link al video dal quale è stato estrapolato lo screenshot, impedendo ai lettori di poterlo visionare per intero e poterne leggere i sottotitoli.

Cosa dice l'Imam nel video

L'intervento dell'Imam era andato in onda nel canale saudita Iqra TV nel 2002 e successivamente il 6 aprile 2013. Gli stessi sottotitoli, in lingua inglese, sono presenti per intero anche nel sito Memri.prg con il seguente titolo: «Kuwaiti Scholar Jassem Al-Mutawa: Wife Beating in Islam Treats Women Suffering from Masochism».

Nel video, Jasem Al Mutawa sostiene che l'imposizione della disciplina famigliare viene fraintesa e che l'uso dei bastoni e della violenza sono un errore, tale da distruggere i rapporti coniugali e portare la coppia al divorzio. Secondo l'Imam, i problemi devono essere affrontati attraverso il dialogo e la comprensione reciproca:

Today, we will discuss imposing discipline in the family. Sometimes, family disciplining is misunderstood, and therefore, in the modern era, there is a lot of domestic violence, carried out by means of rods such as these. As a result, marital relations disintegrate, leading to instability and divorce. Family disciplining is a right of the husband toward his wife, and vice versa. [...] So “a rod for the disobedient” is not a correct notion. On the contrary, it destroys our lives and our homes. We need to deal with our problems through dialogue and mutual understanding.

Le percosse secondo un docente di fede islamica

Nel video interviene un'altra persona, un docente di fede islamica di nome Muhammad Al-Hajj, il quale sostiene che i casi di «punizione» da parte dell'uomo verso la donna siano limitati a casi di ribellione laddove la vita familiare sia paragonabile a un «inferno vivente». La parte relativa all'intervento punitivo non è immediato, Muhammad Al-Hajj parla di fasi e di lunghi periodi - parla anche di mesi o anche anni - prima che l'Islam consideri una sorta di «percosse non dure» («non-harsh beatings»). Jasem Al Mutawa domanda a Muhammad Al-Hajj in che cosa si differenziano le percosse «dure» da quelle «non dure»: «non si deve colpire il volto e non si devono causare fratture o ferite».

Le critiche nei confronti dei non musulmani

Il video prosegue senza la presenza del docente e Jasem Al Mutawa continua il suo monologo sostenendo che la donna non andrebbe colpita con un bastone mentre secondo altre correnti potrebbe essere percossa da un fazzoletto - mostrandone uno in video - o con uno stuzzicadenti, ma l'obiettivo non deve essere la vendetta o cattiveria altrimenti si compie peccato. A quel punto l'Imam critica gli «occidentali» perché prestano molta attenzione a eventuali casi di violenza domestica da parte dei musulmani piuttosto che guardare quelli «a casa loro», citando a supporto della sua critica un rapporto dell'ONU sulle vittime di violenza da parte dei meriti negli Stati Uniti - Politifact.com pubblica nel 2018 un articolo riguardo questo tipo di violenze, anche estreme.

Il sadismo e il masochismo

Dopo una spiegazione riguardo l'Islam che considererebbe la costituzione biologica della donna, la quale non potrebbe competere fisicamente con un uomo e dunque per «punirlo» dovrebbe rivolgersi ai «tribunali», il video si conclude con un intervento di Jasem Al Mutawa in merito al sadismo e il masochismo, considerandoli «disordini mentali» e individuando nelle percosse una sorta di «cura». Secondo l'Imam, un suo amico psichiatra gli avrebbe raccontato di casi in cui la donna «soffre di questa malattia» e che avrebbe consigliato al marito di colpirla «in un certo modo».

Conclusioni

Leggendo la trascrizione del video e quella fornita da Memri.org, l'Imam sostiene che i problemi familiari vadano risolti con il dialogo e la comprensione reciproca, esclude l'uso dei bastoni e della violenza, ma parla di casi «estremi» in cui potrebbe essere usata senza ferire la donna.

L'obiettivo de Il Giornale, come dimostrato da un successivo articolo dal titolo «L'imam insegna a picchiare le donne, ma la sinistra fa la guerra ai pro life», è quello di spostare l'attenzione dalle critiche rivolte al Congresso delle famiglia di Verona. Nel caso vi sia un «peccato» da una parte non significa che un altro equilibri il tutto, vanno affrontati indifferentemente dalle parti politiche in gioco.

Nota: l'autore di questo articolo è contrario ad ogni forma di violenza contro le donne.

