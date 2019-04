Oggi, nel giorno di Pasqua, Luca Morisi, guru della comunicazione social di Matteo Salvini, ha postato su Facebook una fotografia che ritrae il ministro dell'Interno con in mano un mitra e il commento: «Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano.Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!».

L'immagine da subito ha scatenato un fuoco incrociato di polemiche sui social network. Ma dove è stata scattata la fotografia incriminata? L'immagine risale allo scorso 10 ottobre, quando il vicepremier - dopo aver partecipato alla cerimonia ufficiale per i 40 anni dei Nocs, i nuclei operativi dei sicurezza, e aver ricevuto gli onori dai reparti schierati - aveva visitato gli stand della Polizia di Stato che erano stati allestiti all'interno del Centro Polifunzionale della Polizia di Spinaceto, a Roma.

Il titolare del Viminale si era soffermato sugli equipaggiamenti in dotazione ai corpi speciali della Polizia e in particolare su un mitra di ultima generazione, che aveva imbracciato davanti ai fotografi. Salvini si era mostrato anche molto curioso davanti ad un mitragliatore, chiedendo la portata dell'arma. «Arriva fino a 1.500 metri?» aveva esclamato stupito dopo aver ottenuto la risposta.

