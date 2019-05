L’Europa corre al voto: non succedeva da vent’anni. È boom in Germania, Spagna e Ungheria

È boom di affluenza alle elezioni europee. Dopo una campagna elettorale assai partecipata, dopo gli slogan, i vari «Vota e fai votare», i numeri danno l’idea di un trend per molti inaspettato.

Secondo le stime del Parlamento europeo l’affluenza è la più alta negli ultimi 20 anni: si avvicina al 51% nei 27 Paesi. Affluenza in netto rialzo anche in Paesi che non sempre hanno brillato per la partecipazione alle urne.

"L'affluenza stimata è vicina al 51% per l'UE27, la più alta da vent'anni" J. Duch, portavoce del Parlamento europeo #europee2019 #StavoltaVoto https://t.co/rdqTjtE8ii — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 26, 2019

In Francia cresce la partecipazione al voto di circa tre punti percentuali: rispetto al 15,70% del 2014, raggiungendo il 19,26%. Su Twitter, Mathieu Gallard – direttore dell’Isituto Ipsos – fa notare come tale aumento sarebbe molto significativo in alcune aree del Paese dove la presenza del Rassemblement National di Marine Le Pen è più radicato.

🇪🇺🗳️🇫🇷 La participation est en forte hausse par rapport à 2014 dans certains départements où le @RNational_off est traditionnellement fort :



Pas-de-Calais : 24,9% (+10,3)

Aisne : 20,9% (+7,7) — mathieu gallard (@mathieugallard) May 26, 2019

In Spagna l’aumento è di 11 punti percentuali: dal 23,87% del 2014 al 34,68% delle elezioni attuali. Ricordiamo che nel Paese si è votato circa un mese fa per le politiche e l’affluenza è stata, anche in questo caso, molto alta con quasi dieci punti percentuali in più sull’affluenza.

In Germania, alle elezioni europee del 2014 l’affluenza era passata dal 14,6% al 25,6%. Per quanto riguarda invece le votazioni europee del 2019, alle 14:00, il 29,4% degli elettori ha già esercitato il proprio diritto al voto. Anche la Danimarca sembra migliorare: gli elettori che sono andati a votare sono il 24,7%, il 4,4% in più della tornata elettorale di quattro anni fa.

Leggero aumento in Slovenia, dove il dato di affluenza passa dall’8,28% del 2014 all’8,83% di oggi. In Croazia, alle ore 12.00, affluenza in crescita del 2,19% rispetto alla scorsa tornata europea. In Polonia l’affluenza delle ore 12.00 quasi raddoppia, passando dal 7,31% del 2014 al 14,39% di oggi.

In Romania l’affluenza cresce di oltre il 7%: nel 2014 era del 12.54%, oggi al 19,76%. In Slovenia si registra invece un aumento molto più contenuto, con una partecipazione all’8,83%.

Crescita significativa anche in Ungheria, terra di Viktor Orbán, leader del partito Unione Civica Ungherese : i cittadini che si sono recati al voto sono il 30,52%. Nel 2014 erano il 19,53%.



Anche in Italia l’affluenza è in aumento: alle 19 i dati parziali del Viminale la danno al 43,25% a fronte del 41,69% delle elezioni europee precedenti del 2014. Cipro in mattinata ha registrato il 18% di elettori al voto. Nel 2014 registrava invece il 19%.

