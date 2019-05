Novanta migranti alla deriva nel Mediterraneo. Accuse alla Marina italiana: «Li ha visti e li ha ignorati»

«Le autorità sono state informate della barca in difficoltà. Un’imbarcazione della Marina Miliare ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza. Condanniamo questi continui atti di mancata assistenza e richiediamo adeguato soccorso immediatamente!»

Stanno imbarcando acqua dalla sera del 29 maggio. A bordo 90 persone, 15 bambini – di cui uno di 9 mesi – e una donna incinta. Le loro condizioni sono precarie, alcuni sono a rischio ipotermia. È l’ennesimo dramma nel cuore del Mediterraneo, ma nonostante l’appello dei migranti, ricevuto e rilanciato da Alarm Phone, nessuno è ancora intervenuto per scongiurare il naufragio.

I migranti sull’imbarcazione sono riusciti a contattare la linea telefonica per i soccorsi qualche ora fa: alle 6:37 di questa mattina le persone a bordo del gommone hanno detto di aver visto un elicottero sorvolare la zona. «Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo – twittano dall’ong – ma anche noi non sappiamo nulla».

06.37h: Le persone a bordo ci hanno contattati di nuovo. Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla. #safepassage — Alarm Phone (@alarm_phone) May 30, 2019

«È necessario un intervento urgente – si unisce all’appello un’altra ong molto attiva nell’area, la Mediterranea Saving Human – in zona c’è la nave P490 Cigala Fulgosi della Marina Militare».

La cronaca della nottata

Alarm Phone sta monitorando la situazione dalle 22:00 del 29 maggio. «Siamo stati contattati da una barca in difficoltà al largo della Libia. Le 90 persone a bordo hanno visto vari velivoli e un elicottero militare nelle vicinanze», è il primo messaggio di aiuto inoltrato dall’ong.

Alle 23:47 la seconda richiesta di soccorso: «Le persone a bordo ci hanno detto che un lato del gommone si è sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva». Il racconto della nottata si fa più intenso dopo la mezzanotte.

Ore 0:13: «Siamo riusciti a parlare di nuovo con le perone a bordo, temono che i bambini muoiano di ipotermia». La situazione è grave: sul barcone ce ne sono 15, il più piccolo ha 9 mesi.

Chi ha parlato con l’ong racconta di aver spostato i più piccoli sul lato dell’imbarcazione dove c’è meno acqua. Poi la richiesta disperata: «Una delle 20 donne è incinta e sta male. Non lasciateli morire!».

L’accusa di Alarm Phone

«Questo è il motivo per cui il Mediterraneo è uno dei confini più letali al mondo», scrive l’ong su Twitter, sostenendo che la Guardia Costiera sia stata informata già dalle 22:23 del 29 maggio. Poi l’accusa: «Questa politica di non assistenza deve terminare!».

La linea telefonica di emergenza per rifugiati in difficolta nelle acque del Mediterraneo squilla da ore. La rete di attivisti che la monitora ha allertato la Marina Militare italiana, ma non è stato registrato nessun intervento dal primo allarme, arrivato alle 22:05 del 29 maggio.

«Le autorità sono state informate della barca in difficoltà. Un’imbarcazione della Marina Miliare ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza. Condanniamo questi continui atti di mancata assistenza e richiediamo adeguato soccorso immediatamente!», è l’appello lanciato da Alarm Phone su Twitter intorno alla mezzanotte.

