L’ultimatum di Conte: «Non vado avanti con un governo in agonia»

Il premier si rivolgerà questa sera agli italiani in un discorso decisivo per il futuro del governo

L’annuncio verrà fatto dopo le 17, perché una sfida diretta a Salvini e Di Maio non destabilizzi i mercati. Il premier Conte darà infatti oggi, pubblicamente, un ultimatum ai ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini, mettendo sul tavolo, tra le altre, la possibilità di tornare alle urne a settembre. Secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e La Repubblica citando varie fonti, Conte si dirà disposto ad andare avanti, «ma non con un governo in agonia».

In un discorso rivolto agli italiani «per fare chiarezza», sotto forma di conferenza stampa o di semplice comunicazione senza domande, Conte tirerà le somme dei primi mesi del suo governo. Soprattutto però metterà l’esecutivo davanti a un bivio: o si ritrova un metodo di lavoro efficiente, si riporta fiducia, programmazione e omogeneità nell’azione di governo, «oppure vengono meno le condizioni per proseguire».

Pare che Conte si esprimerà, seppur indirettamente, sul metodo di comunicazione di Matteo Salvini, avvertendo che il dialogo politico fatto a slogan, tweet e foto su Facebook non porta a una conversazione credibile e costruttiva. Non si illude, il premier, che questa tensione tra i due leader della maggioranza possa proseguire senza causare danni irreparabili al Paese.

Il capo del governo evocherà la necessità di riunirsi in un vertice di programma, necessario perché un possibile choc fiscale come la flat tax venga analizzato in modo serio e pertinente e valutando l’esistenza delle coperture necessarie. Non vuole essere il primo, Giuseppe Conte, a dover «porre la sua firma su un’eventuale procedure d’infrazione dell’Italia per debito: vuole avere i margini per trattare con l’Europa. Per evitarlo, il governo ha poco più di un mese di tempo.

Decisiva, nel determinare questa presa di parola, è stata la lettera di risposta al monito della Commissione Europea sul debito italiano. Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis aveva chiesto ragione del fatto che non ci sia stato abbastanza impegno per rispettate le condizioni del cosiddetto Fiscal Compact. La bozza della risposta, diffusa sui media, aveva causato l’ennesimo litigio tra Lega e M5S. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria aveva infatti menzionato la flat tax, affermando che non sarebbe più stata finanziata dal deficit, ma da tagli al welfare, al reddito di cittadinanza e a quota 100.

Questa prima versione fatta circolare si è poi rivelata diversa da quella effettivamente inviata, ma non ha impedito l’ennesima scaramuccia Lega-M5S. E Conte non ci sta più, alla campagna elettorale permanente, al gioco delle sferzate a colpi di titoli di telegiornale, e stasera lo dirà, di fronte a tutti gli italiani, ai due azionisti del governo: «Se devo trattare con l’Europa, devo poterlo fare in modo credibile».

