Lettera Ue, l’Italia verso la procedura d’infrazione. Bruxelles «boccia i provvedimenti del governo Conte»

Attesa per oggi la risposta della Commissione alla lettera inviata da Tria. Non convincono l’Ue reddito di cittadinanza e quota 100

Sono venti le pagine in cui l’Unione Europea smonta la lettera che l’Italia venerdì scorso ha inviato a Bruxelles firmata dal ministro Tria. Secondo una bozza riportata in anteprima da Repubblica, sarebbero dure le critiche all’operato del governo guidato dal premier Conte e sostenuto da Lega e M5S. L’Ue “boccia” dunque i provvedimenti simbolo del governo che metterebbero a rischio la tenuta dei mercati italiani ed europei.

Ecco la risposta dell’Ue all’Italia

Secondo la bozza, l’avvio dell’iter della procedura d’infrazione per debito a carico dell’Italia sembra essere ormai cosa certa (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità dalla Commissione europea). Non si esclude, però, la negoziazione con Roma. Sarà decisiva la data del 9 luglio quando si riuniranno i Ministri delle Finanze.

L’Ue boccia i provvedimenti simbolo del governo Lega-M5s

Smontati punto per punto i provvedimenti chiave del governo giallo-verde: che avrebbero «danneggiato la crescita» e fatto alzare debito e spread.

Il debito. Secondo Bruxelles «è il secondo dell’Unione con un peso pari a 38mila e 400 euro per abitante più un costo annuo di circa 1000 euro a persona per finanziarlo».

Lo spread. «Da metà 2018 è aumentato di 100 punti in sei mesi, con un costo di 2,2 miliardi per i cittadini». Una situazione che «impedisce all’Italia di stabilizzare l’economia in caso di crisi finanziarie e pesa sugli standard di vita delle future generazioni». Il Paese, dunque, si espone «a shock di fiducia sui mercati con un impatto negativo su economia reale e crescita».

Il reddito di cittadinanza. Non avrebbe avuto effetti positivi sul Pil: «Non ha prodotto dei benefici per la ricchezza nazionale e la crescita economica dell’Italia».

Quota 100. Per l’Ue «cancella in parte gli effetti positivi delle riforme delle pensioni e indebolisce la sostenibilità del bilancio italiano nel lungo termine». E ancora: «Fa risalire la spesa pensionistica, togliendo risorse a investimenti e istruzione, danneggia la forza lavoro e la crescita potenziale».

I numeri

I numeri non mentono. L’Italia nel 2018-2019 ha sforato le regole sul deficit di 11 miliardi. Il debito è in salita: si passa dal 132,2% del Pil nel 2018 al 135,2% nel 2020. L’Italia è fuori da tutti i parametri Ue nei tre anni coperti dal rapporto, quindi dal 2018 al 2020.

Gli scenari futuri

Sono attese le mosse del governo Conte che ha pochi giorni per trattare con la Commissione Ue. Uno degli strumenti a disposizione potrebbe essere quello di mettere i conti in ordine con una manovra bis di 3-4 miliardi per riparare ai danni commessi lo scorso anno, provando infine a risanare il deficit di almeno 11 miliardi entro il 2020.

