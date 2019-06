Il pressing dell’Ue: «Si passi ai fatti o scatta la procedura». Tria: «Niente manovra»

Dombrovskis: «Servono aggiustamenti considerevoli per quest’anno e per il prossimo». Tria: «Dimostreremo che abbiamo dei target di deficit che ci mettono in posizione di sicurezza. Non servono misure correttive»

L’Unione europea resta compatta contro l’Italia. Senza misure sostanziali per la correzione dei conti per il 2019 e il 2020, l’Ecofin dell’ 8-9 luglio sancirà l’apertura di una procedura d’infrazione per violazione della regola del debito. Questa volta, avverte Bruxelles, non ci sarà nessun rinvio: entro tre settimane al massimo – a meno che non si siano abbandonate le intenzioni per i fatti – scatterà la procedura.

Le mosse per evitare la procedura e la fermezza di Tria

La richiesta di Bruxelles è chiara: «Servono aggiustamenti considerevoli per quest’anno e per il prossimo», ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, responsabile per l’euro. «Questo è prima di tutto nell’interesse dell’Italia». Ma il ministro dell’economia Giovanni Tria resta fermo sulle sue posizioni ed esclude una manovra correttiva: «Non ne abbiamo bisogno».

All’Eurogruppo di Lussemburgo l’Italia non è sull’agenda, ma i protagonisti del negoziato preparano il terreno per poter andare avanti sia nella trattativa col governo che nell’iter formale della procedura, ormai avviato due settimane fa.

Il sostegno di tutti gli altri governi rafforza la posizione della Commissione europea che così può permettersi di insistere in modo pressante. «Non mi aspetto intenzioni, ma fatti, cifre e dati – insiste Pierre Moscovici – siamo pronti, nel caso, ad andare avanti verso una procedura e siamo sulla buona strada. Ma la mia porta è aperta, tutto è ancora evitabile».

Tria: «Dimostreremo che non servono misure correttive»

I 18 ministri delle Finanze della zona Euro sono allineati sulla posizione dettata dalla Commissione europea e inviano l’ennesimo messaggio netto al governo italiano: «Roma agisca o la procedura andrà avanti».

«Il negoziato è in corso – chiarisce il ministro dell’Economia – dimostreremo che abbiamo dei target di deficit che ci mettono in posizione di sicurezza. Non servono misure correttive». «Non far partire la procedura – ribadisce Tria – è nell’interesse dell’Italia e della Ue».

